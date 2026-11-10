В НБА впервые за 56 лет зафиксировали необычное достижение пяти лучших команд Запада

В НБА зафиксировано историческое достижение по итогам первых трёх недель регулярного чемпионата сезона-2026/2027. Впервые с момента разделения лиги на Восточную и Западную конференции в сезоне-1970/1971 все пять ведущих команд Запада одновременно имеют победные серии продолжительностью не менее четырёх матчей. Об этом сообщается на официальном сайте НБА.

Самая продолжительная действующая серия принадлежит «Сан-Антонио Спёрс», который выиграл восемь встреч подряд. Следом располагается «Голден Стэйт Уорриорз» с семью победами. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл пять последних матчей, а «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер» — по четыре. Таким образом, пять команд суммарно одержали 28 побед подряд без единого поражения. При этом по состоянию до сегодняшнего игрового дня лидером т