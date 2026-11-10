«Вообще не может прыгать». Обозреватель высказался о физическом состоянии Джоэла Эмбиида

Известный американский баскетбольный обозреватель Зак Лоу высказался о физическом состоянии 32-летнего центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Я уже говорил, что он, похоже, достиг стадии карьеры Джейми Мойера, когда тот полагался на хитрые подачи, а не на скорость. Он теперь просто как Джейми Мойер. Он вообще не может прыгать!» — заявил Лоу в подкасте The Zach Lowe Show.

Джейми Мойер — бывший американский бейсболист, выступавший в Главной лиге бейсбола (MLB) на протяжении 25 сезонов. Питчер завершил карьеру в 2012 году в возрасте 49 лет и был известен умением компенсировать недостаток скорости бросков разнообразием подач.

Что касается Эмбиида, то в нынешнем регулярном чемпионате НБА он провёл девять матчей, набирая в среднем 17,9 оч