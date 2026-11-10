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«Барселона» потеряла лучшего бомбардира команды в Евролиге на полтора месяца

«Барселона» потеряла лучшего бомбардира команды в Евролиге на полтора месяца
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33-летний американский защитник «Барселоны» Кевин Пантер пропустит около шести недель из-за травмы левого голеностопа. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

По результатам медицинского обследования у баскетболиста выявлено повреждение межберцового синдесмоза. Пантер получил травму 8 ноября во время домашнего матча с «Бреоганом» в седьмом туре чемпионата Испании.

Повреждение произошло незадолго до большого перерыва после столкновения с игроком соперника Тевином Брауном. Пантер попытался продолжить встречу, однако впоследствии покинул площадку и во второй половине матча не участвовал. За 12 минут американец набрал шесть очков, сделал два подбора и отдал две результат