«Голден Стэйт» будет рассматривать предложения по обмену Дрэймонда Грина — инсайдер

Обозреватель The Athletic Сэм Эмик высказался о будущем 36-летнего американского форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Журналист затронул тему возможного обмена четырёхкратного чемпиона НБА до закрытия трансферного окна, которое запланировано на 11 февраля 2027 года.

«Конечно, они будут выслушивать предложения об обмене Дрэймонда перед дедлайном. Он сам это знает», — приводит слова Эмика аккаунт the aesthetic в соцсети X.

Напомним, в феврале 2026 года имя Грина уже фигурировало в сообщениях о возможных обменах на фоне заинтересованности «Голден Стэйт» в приобретении лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Тогда генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи-младший опроверг информацию о намерении клуба расстаться с форвардом. В июле Грин подписал новое однолетнее соглашение на $ 27,7 млн, рассчитанное до завершения сезона-2026/2027.

Американец проводит 15-й сезон в составе «Голден Стэйт», за который выступает на протяжении всей карьеры в НБА. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом лиги — в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.