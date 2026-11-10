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Назван клуб, куда Дрэймонд Грин может перейти после обмена из «Голден Стэйт»

Назван клуб, куда Дрэймонд Грин может перейти после обмена из «Голден Стэйт»
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«Сакраменто Кингз» может проявить интерес к приобретению 36-летнего форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина. Об этом сообщил журналист The Athletic Сэм Эмик. Одним из факторов возможной сделки являются хорошие отношения четырёхкратного чемпиона НБА с генеральным менеджером «Кингз» Скоттом Перри.

В «Сакраменто» рассматривают возможность приглашения опытного баскетболиста для помощи в развитии 19-летнего разыгрывающего Дариуса Эйкаффа. Грин знаком с новичком «Кингз», а в октябре во время предсезонного матча между командами форвард «Уорриорз» давал Эйкаффу советы непосредственно у площадки.

Напомним, Грин выступает за «Голден Стэйт» с 2012 года и проводит 15-й сезон в составе команды. Летом 2026 года форвард подписал однолетний контракт на $ 27,7 млн, рассчитанный до окончания нынешнего чемпионата.

При заключении соглашения баскетболист отказался от права блокировать обмен, получив взамен условие о дополнительной выплате в размере 15% в случае перехода в другой клуб.

Эйкафф был выбран «Сакраменто» под седьмым номером на драфте НБА 2026 года.

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