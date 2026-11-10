«Ты не Джоэл Эмбиид». Хаслем обратился к Адебайо на фоне неудачного старта «Майами»

46-летний бывший форвард «Майами Хит», трёхкратный чемпион НБА Юдонис Хаслем сравнил центрового флоридской команды Бэма Адебайо с лидером «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом.

«Ты игрок, который добивается результата благодаря старанию и энергии, и при этом у тебя талант уровня Матча всех звёзд. Ты не Джоэл Эмбиид. Джоэл Эмбиид может выйти на площадку на одной ноге и набрать 30 очков.

А тебе нужно каждый вечер выкладываться по полной. Ты тоже можешь набрать свои 30 очков, но для этого тебе необходимо каждый вечер отдавать все силы. Такой ты игрок. И в этом нет ничего плохого», — заявил Хаслем в эфире WYN Network.

Напомним, Хаслем выступал за «Майами» на протяжении всей профессиональной карьеры в НБА, с 2003 по 2023 год, и трижды становился чемпионом лиги. С Адебайо он провёл в одной команде шесть сезонов. После завершения карьеры Хаслем занял должность вице-президента клуба по развитию баскетбола.

В нынешнем регулярном чемпионате «Майами» потерпел шесть поражений в первых 10 матчах. Адебайо набирает в среднем 18,5