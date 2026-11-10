Вембаньяма вошёл в историю НБА благодаря достижению, которое покорялось лишь Шакилу О'Нилу

22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал вторым баскетболистом за последние 50 сезонов НБА, которому удалось набирать в среднем не менее 29 очков, делать 12 подборов и три блок-шота за первые 10 матчей регулярного чемпионата.

Об этом сообщается в статистической графике, представленной во время трансляции встречи «Сан-Антонио» с «Финикс Санз».

Фото: Кадр из трансляции

Первым игроком с подобными показателями был легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил, добившийся этого результата в сезоне-2001/2002. Тогда за первые 10 встреч американец набирал в среднем 29,2 очка, делал 12,2 подбора и три блок-шота. Вембаньяма завершил аналогичный отрезок нынешнего сезона со средними показателями 29,1 очка, 12 подборов и 3,9 блок-шота.

В нынешнем регулярном чемпионате Вембаньяма дважды преодолел отметку в 40 набранных очков.