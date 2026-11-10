В окружении Луки Дончича объяснили, почему словенец набирает по 40 очков за матч в НБА

Известный американский баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри рассказал о разговоре с человеком из окружения 27-летнего разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

Однако сама тема обсуждения была связана с результативностью словенца на старте регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027.

«Я спросил человека, очень близкого к ситуации: «Что происходит с Лукой Дончичем? Я никогда такого не видел». И этот человек ответил мне: «Кирк, у него ясная голова». Он как бы намекал на тучи, которые были в прошлом году и которые, как мне кажется, были связаны с какими-то вещами за пределами баскетбольной площадки», — сказал Голдсберри в подкасте The Zach Lowe Show.

К моменту выхода выпуска Дончич провёл девять матчей нынешнего регулярного чемпионата, набирая в среднем 40,1 очка, делая 7,8 подбора и 7,7 результативной передачи.