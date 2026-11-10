В The Athletic рассказали, как отношения двух бывших лидеров «Бостона» дошли до разрыва

Отношения двух бывших одноклубников по «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна ухудшились на фоне постоянного внешнего давления и обсуждений в СМИ. Об этом сообщает журналист The Athletic Джей Кинг, изучивший обстоятельства расставания баскетболистов и пообщавшийся с людьми из их окружения.

По данным издания, между игроками не было одного конкретного конфликта, который привёл бы к разрыву отношений.

«Это было продуктивное рабочее партнёрство, которое пережило множество взлётов и падений, прежде чем окончательно разрушиться под тяжестью внешнего влияния», — написал Кинг.

«Я не чувствовал никакого напряжения. Эти двое хотели побеждать. Оба очень талантливые игроки, которые могли делать на площадке множество разных вещей. Не думаю, что между ними были проблемы. Никакого конфликта», — заявил защитник «Бостона» Деррик Уайт в интервью The Athletic.

Тейтум и Браун провели вместе девять сезонов в составе «Селтикс». За это время команда пять раз выходила в финал Восточной