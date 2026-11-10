Тренер «Бостона» Маззулла намеренно злил своих игроков на тренировках — The Athletic

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла намеренно провоцировал баскетболистов своей команды во время тренировок, в том числе на фоне обсуждений отношений Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна.

Специалист использовал подобный подход, чтобы заставить игроков открыто обсуждать неудобные вопросы. Об этом сообщил журналист The Athletic Джей Кинг.

«На тренировках он иногда специально делал замечания, которые должны были разозлить игроков, чтобы после этого им пришлось обсуждать затронутые темы», — написал Кинг в The Athletic.

По информации журналиста, Маззулла рассматривал способность справляться с напряжением как необходимое качество для выступлений в НБА. Тренер также рассчитывал, что при правильном подходе критика извне может служить дополнительным стимулом для баскетболистов.

Тейтум и Браун провели вместе девять сезонов в составе «Бостона» и стали чемпионами НБА в 2024 году. Летом 2026-го Брауна обменяли в «Филадельфию Сиксерс», после чего бывшие одноклубники перестали общаться.