Купер Флэгг повторил рекорд Леброна Джеймса по матчам с 35+ очками до 20-летия

19-летний американский форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг повторил рекорд четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса по количеству матчей с 35 и более набранными очками до достижения 20-летнего возраста.

Теперь на счету обоих баскетболистов по семь таких встреч в регулярных чемпионатах. Об этом сообщил журналист Томер Азарли в соцсети X.

Историческое достижение Флэгг повторил в домашнем матче с «Индианой Пэйсерс», который завершился победой «Далласа» со счётом 125:122. Американец набрал 43 очка, сделал 10 подборов, отдал шесть результативных передач и совершил три перехвата. За 38 минут на площадке баскетболист реализовал 16 из 25 бросков с игры, включая три трёхочковых из шести, а также все восемь штрафных.

Шесть предыдущих матчей с 35 и более очками Флэгг провёл в дебютном с