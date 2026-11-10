Лука Дончич показал третий результат в истории НБА по очкам на старте регулярного чемпиона

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вышел на третье место в истории НБА по количеству набранных очков за первые 10 личных матчей регулярного чемпионата. В сезоне-2026/2027 баскетболист записал на свой счёт 393 очка, набирая в среднем 39,3 за встречу. Об этом сообщает Basketball Forever.

Выше Дончича в историческом рейтинге располагается только легендарный центровой Уилт Чемберлен, которому принадлежат два лучших результата. В сезоне-1962/1963 американец набрал 529 очков за первые 10 матчей, а в сезоне-1961/1962 — 496. Таким образом, словенец стал первым баскетболистом после Чемберлена, которому удалось преодолеть отметку в 390 очков за первые 10 проведённых встреч одного регулярного чемпионата.

Юбилейный, 10-й матч в нынешнем сезоне Дончич провёл в ночь на 10 ноября против «Атланты Хоукс». Словенец набрал 32 очка, сделал восемь подборов, отдал 10 результативных передач, с