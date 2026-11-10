Журналист San Francisco Standard рассказал о контрактной ситуации Николы Йокича

Американский журналист и обозреватель San Francisco Standard Тим Каваками высказался о контрактной ситуации 31-летнего сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

Будущее баскетболиста обсуждалось в контексте возможного заключения нового долгосрочного соглашения летом 2027 года.

«Я слышу об этом уже некоторое время. Вопрос остаётся открытым. Действительно открытым. Очень вероятно, что он останется в «Денвере», но ситуация не определена. Нет никаких гарантий, что он вернётся и подпишет с «Денвером» новое долгосрочное соглашение», — заявил Каваками в подкасте The TK Show.

Действующий контракт Йокича предусматривает опцию игрока на сезон-2027/2028 стоимостью $ 62,8 млн. В случае отказа от неё серб сможет выйти на рынок свободных агентов летом 2027 года.

Ранее центровой отказался от возможности продлить соглашение на четыре года примерно за $ 278 млн, предпочтя дождаться следующего межсезонья, когда он сможет претендовать на пятилетний контракт стоимостью до $ 359,5 млн.

При этом сам Йокич неоднократно заявлял о желании провести остаток карьеры в «Денвере».