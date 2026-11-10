«Голден Стэйт» установил уникальный рекорд НБА после восьми побед подряд со старта 0-3

«Голден Стэйт Уорриорз» стал первой командой в истории НБА, сумевшей одержать восемь побед подряд после трёх поражений на старте регулярного чемпионата, информирует официальный сайт лиги.

Ранее ни одному клубу не удавалось провести подобную серию. Последним коллективом, выигравшим семь встреч подряд после начала сезона с результатом 0-3, был «Бостон Селтикс» в чемпионате-1950/1951.

Историческое достижение «Голден Стэйт» установил в домашнем матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», состоявшемся сегодня, 10 ноября. Встреча завершилась разгромной победой калифорнийского клуба со счётом 138:87.

После этой победы баланс «Голден Стэйт» в нынешнем регулярном чемпионате составляет восемь побед при трёх поражениях. Команда Стива Керра также завершила шестиматчевую домашнюю серию без единого по