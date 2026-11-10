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«Голден Стэйт» установил уникальный рекорд НБА после восьми побед подряд со старта 0-3

«Голден Стэйт» установил уникальный рекорд НБА после восьми побед подряд со старта 0-3
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«Голден Стэйт Уорриорз» стал первой командой в истории НБА, сумевшей одержать восемь побед подряд после трёх поражений на старте регулярного чемпионата, информирует официальный сайт лиги.

Ранее ни одному клубу не удавалось провести подобную серию. Последним коллективом, выигравшим семь встреч подряд после начала сезона с результатом 0-3, был «Бостон Селтикс» в чемпионате-1950/1951.

Историческое достижение «Голден Стэйт» установил в домашнем матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», состоявшемся сегодня, 10 ноября. Встреча завершилась разгромной победой калифорнийского клуба со счётом 138:87.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2026, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
138 : 87
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 25, Карри - 25, Лендеборг - 23, Мелтон - 16, Бэсси - 12, Крайер - 10, Ньянг - 9, Хорфорд - 5, Уильямс - 4, Айк - 4, Сантос - 3, Грин - 2, Пэйтон II, Леонс
Нью-Орлеан Пеликанс: Куин - 16, Мюррей - 12, Фирс - 11, Джонс - 10, Бей - 9, Макгауэнс - 8, Пул - 7, Матурин - 6, Маткович - 4, Риз - 2, Джонсон - 2, Джордан

После этой победы баланс «Голден Стэйт» в нынешнем регулярном чемпионате составляет восемь побед при трёх поражениях. Команда Стива Керра также завершила шестиматчевую домашнюю серию без единого по