15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри вошёл в топ-16 бомбардиров за всю историю регулярных чемпионатов НБА

Стефен Карри вошёл в топ-16 бомбардиров за всю историю регулярных чемпионатов НБА
Комментарии

38-летний американский разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на 16-е место в истории НБА по общему количеству набранных очков в регулярных чемпионатах. Четырёхкратный чемпион лиги обошёл защитника «Денвер Наггетс» Демара Дерозана. После последней встречи на счету Карри стало 26 803 очка за карьеру.

Историческое достижение американец установил в домашнем матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», состоявшемся сегодня, 10 ноября. «Голден Стэйт» одержал разгромную победу со счётом 138:87. Карри набрал 25 очков, сделал пять подборов и отдал две результативные передачи менее чем за 21 минуту игрового времени.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2026, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
138 : 87
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 25, Карри - 25, Лендеборг - 23, Мелтон - 16, Бэсси - 12, Крайер - 10, Ньянг - 9, Хорфорд - 5, Уильямс - 4, Айк - 4, Сантос - 3, Грин - 2, Пэйтон II, Леонс
Нью-Орлеан Пеликанс: Куин - 16, Мюррей - 12, Фирс - 11, Джонс - 10, Бей - 9, Макгауэнс - 8, Пул - 7, Матурин - 6, Маткович - 4, Риз - 2, Джонсон - 2, Джордан

Примечательно, что Карри поднялся сраз