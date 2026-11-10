Стефен Карри вошёл в топ-16 бомбардиров за всю историю регулярных чемпионатов НБА

38-летний американский разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на 16-е место в истории НБА по общему количеству набранных очков в регулярных чемпионатах. Четырёхкратный чемпион лиги обошёл защитника «Денвер Наггетс» Демара Дерозана. После последней встречи на счету Карри стало 26 803 очка за карьеру.

Историческое достижение американец установил в домашнем матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», состоявшемся сегодня, 10 ноября. «Голден Стэйт» одержал разгромную победу со счётом 138:87. Карри набрал 25 очков, сделал пять подборов и отдал две результативные передачи менее чем за 21 минуту игрового времени.

Примечательно, что Карри поднялся сраз