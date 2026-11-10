Баскетбольный «Реал» прогнозирует убытки в € 35 млн при рекордном бюджете клуба

Баскетбольный клуб «Реал» Мадрид прогнозирует убытки в размере € 35 млн по итогам сезона-2026/2027, несмотря на увеличение бюджета до рекордных € 67,2 млн. Как сообщает испанское издание Encestando со ссылкой на финансовую отчётность клуба, ожидаемые доходы баскетбольного подразделения превышают € 32 млн. В предыдущем сезоне бюджет составлял около € 61 млн, а фактические убытки достигли € 33,2 млн.

Основная часть расходов «Реала» связана с оплатой труда игроков и сотрудников. Согласно данным 2Playbook, на персонал в нынешнем сезоне предусмотрено € 52,7 млн, из которых € 44,4 млн направлены непосредственно на баскетболистов и тренерский штаб. В прошлом сезоне совокупные затраты на персонал составляли € 48,6 млн.

Главным источником доходов «Реала» остаются спонсорские соглашения, которые должны принести клубу около € 17,5 млн против € 14 млн в прошлом сезоне. Поступления от продажи телевизионных прав, как ожидается, впервые превысят € 7 млн, а доходы от продажи билетов составят примерно € 6 млн. При этом в сезоне-2025/2026 баскетбольное подразделение заработало € 27,4 млн, увеличив выручку почти на 10%.

Стоит отметить, что часть возникающего дефицита покрывается за счёт доходов футбольного подразделения клуба.