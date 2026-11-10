43-летний Уэртас может стать вторым самым возрастным баскетболистом в истории Евролиги

43-летний бразильский разыгрывающий испанского клуба «Ла-Лагуна Тенерифе» Марселиньо Уэртас может стать вторым самым возрастным баскетболистом в современной истории Евролиги.

По информации журналиста Чемы де Лукаса, игрок близок к переходу в «Дубай», выступающий в главном европейском клубном турнире. Как сообщает BasketNews, в случае завершения трансфера и выхода на площадку Уэртас займёт второе место в историческом возрастном рейтинге соревнования.

Рекорд Евролиги принадлежит американскому центровому Дэну Гэю, который в 2007 году выступал за итальянский «Фортитудо» из Болоньи в возрасте 45 лет.

Уэртасу сейчас 43 года пять месяцев. Бразилец в последний раз играл в Евролиге в сезоне-2018/2019, когда представлял испанскую «Басконию». Его возвращение в турнир может состояться спустя семь лет после последнего выступления.

В «Дубае» Уэртас вновь получит возможность поработать с главным тренером Хавьером Паскуалем, под руководством которого выступал за «Барселону» с 2011 по 2015 год.