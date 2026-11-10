НБА: результаты игр 10 ноября

В ночь с 9 на 10 ноября прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

НБА. Результаты матчей 10 ноября:

«Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 124:112 (29:28, 40:25, 38:27, 17:32);

«Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 114:124 (22:31, 25:37, 33:27, 24:29);

«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» — 122:111 (31:32, 37:26, 35:29, 19:24);

«Торонто Рэпторс» — «Мемфис Гриззлиз» — 102:118 (26:25, 27:34, 28, 30, 21:29);

«Даллас Маверикс» — «Индиана Пэйсерс» — 125:122 (26:31, 30:35, 34:27, 35:29);

«Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» — 110:100 (32:24, 22:16, 23:28, 33:32);

«Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 96:122 (25:31, 21:30, 22:32, 28:29);

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 138:87 (35:20, 37:32, 40:22, 26:22).