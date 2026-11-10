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Кайри Ирвинг высказался о слухах об обмене из «Далласа»

Кайри Ирвинг высказался о слухах об обмене из «Далласа»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг назвал слухи о возможном обмене отвлекающим фактором и призвал партнёров по команде не позволять подобным разговорам влиять на атмосферу в раздевалке.

«Все эти слухи об обмене, которые продолжают ходить вокруг нашей команды или касаются лично меня, — просто отвлекающий фактор. Я сам лично сказал команде, что все эти разговоры об обмене и всё, что происходит вокруг меня, не должны проникать в нашу раздевалку и влиять на атмосферу внутри коллектива», — приводит слова Ирвинга журналист Рон Харрод-младший в своём аккаунте в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне Ирвинг набирает в среднем 22,9 очка, делает 3,2 подбора и отдаёт 4,3 передачи за девять матчей. Ранее защитник пропустил весь сезон-2025/2026 из-за разрыва крестообразной связки колена, полученного сезоном ранее.

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