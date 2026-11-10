Виктор Вембаньяма преодолел огромное расстояние в воздухе и забил одной рукой. Видео

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма забил броском снизу, оттолкнувшись для прыжка в районе линии штрафного броска. Эпизод произошёл в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 2026/2027 с «Финикс Санз», состоявшемся в ночь на 10 ноября.

В концовке третьей четверти Вембаньяма подключился к быстрому отрыву и получил передачу от Келдона Джонсона. Центровой поймал мяч у трёхочковой дуги, сделал два широких шага и выпрыгнул навстречу защитнику.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пролетев в сторону кольца, француз вытянул правую руку и отправил мяч в корзину броском снизу. За 1 минуту 3 секунды до конца четверти преимущество «Спёрс» выросло до 22 очков — 90:68.

«Сан-Антонио» одержал победу со счётом 122:96, продлив выигрышную серию до девяти матчей. Вембаньяма набрал 40 очков, сделал 11 подборов, отдал три передачи и поставил девять блок-шотов за 25 минут.