Еврокубок: расписание матчей на 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников баскетбола ожидает восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Расписание матчей Еврокубка на 10 ноября (время московское):

20:00. У-БТ — «Тюрк Телеком».

20:00. «Нептунас» — «Шлёнск».

20:00. «Балкан» — ПАОК.

21:30. «Бурк» — «Будучность».

22:00. «Росток Сивулвз» — «Цедевита-Олимпия».

22:00. «Тренто» — «Тофаш».

22:30. «Лондон Лайонс» — «Умана Рейер».

22:30. «Манреза» — «Босна Роял».

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.