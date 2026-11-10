«Иногда эти люди могут быть идиотами». Журналист Торре высказался о владельце «Клипперс»

Американский журналист Пабло Торре, автор расследования о нарушениях потолка зарплат клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс», выступил на симпозиуме спортивной журналистики в Университете Мэриленда.

Во время беседы с телеведущим Мори Повичем он затронул тему взаимоотношений с владельцем калифорнийского клуба Стивом Балмером, оказавшимся в центре расследования.

«Через своих многочисленных представителей он передавал, что собирается подать на меня в суд. На протяжении года об этом сообщали по всей НБА. Огромное богатство вовсе не означает столь же высокой компетентности. Иногда эти люди могут быть идиотами», — заявил журналист.

В сентябре 2025 года Торре опубликовал первые материалы о предполагаемых дополнительных выплатах Каваю Леонарду через компанию Aspiration. Расследование впоследствии привело к проверке со стороны НБА, по итогам которой лига установила многочисленные нарушения правил обхода потолка зарплат.

В сентябре этого года «Клипперс» оштрафовали на $ 30 млн и лишили пяти выборов в первом раунде будущих драфтов, а Балмер, в свою очередь, был отстранён от любой деятельности в рамках клуба и лиги сроком на один год.