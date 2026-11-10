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«Баскония» выплатит почти € 3 млн компенсаций двум тренерам и новичку «Зенита»

«Баскония» выплатит почти € 3 млн компенсаций двум тренерам и новичку «Зенита»
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Испанская «Баскония» потратит около € 2,8 млн на компенсации после расставания с двумя бывшими главными тренерами и американским защитником Маркусом Ховардом, который в октябре перешёл в петербургский «Зенит». Как сообщает Basket News со ссылкой на испанское издание El Correo, выплаты связаны с досрочным расторжением контрактов Пабло Ласо, Паоло Гальбьяти и Ховарда.

По информации источника, «Баскония» согласилась выплатить Гальбьяти € 300 тыс. после его увольнения в октябре 2026 года. Итальянский специалист имел действующий контракт до конца нынешнего сезона, однако руководство клуба приняло решение заменить его Велимиром Перасовичем.

Ещё € 500 тыс. компенсации предусмотрены для Ласо, который покинул команду летом 2025 года, отработав лишь один сезон из двух гарантированных по соглашению. Таким образом, расходы на расставание с двумя наставниками составят около € 800 тыс.

Самая крупная компенсация связана с уходом Ховарда, которому «Баскония» должна выплатить около € 2 млн. Американец имел действующий контракт с испанским клубом до лета 2028 года, однако стороны договорились о его досрочном прекращении.

После этого защитник подписал двухлетнее соглашение с «Зенитом», где вновь начал работать под руководством Душко Ивановича. По сведениям El Correo, компенсационные выплаты будут производиться частями, что позволит «Басконии» снизить единовременную финансовую нагрузку.

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