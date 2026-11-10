Клуб Евролиги пригрозил баскетболисту новыми санкциями после опоздания на собрание

Центровой «Олимпии Милан» Мозес Райт потерял место в стартовой пятёрке на матч с «Тренто» из-за опоздания на предматчевое собрание. Исполняющий обязанности главного тренера Марко Рамондино выпустил в стартовом составе Усмана Диопа. Райт провёл на паркете 14 минут со скамейки, набрав 11 очков и сделав пять подборов в победном матче (88:86).

«Вчера было принято решение, которое я полностью поддерживаю. Будут и другие. [Джузеппе] Поэта несколько раз говорил о нехватке дисциплины в команде. Кто угодно может опоздать по разным причинам. Здесь проблема глубже, и вот как она проявилась. Рамондино был прав, что оставил его на скамейке и дал минуты тому, кто их не получал.

Лука [Банки] говорил об эмоциональной вовлечённости. Некоторые игроки уже какое-то время не проявляют такой вовлечённости. Мы ожидаем этой самоотдачи и будем использовать имеющиеся у нас инструменты, чтобы требовать её», — приводит слова спортивного директора Даниэле Байези издание Pianeta Basket.

Инцидент произошёл через день после увольнения Джузеппе «Пеппе» Поэты и в тот же день, когда клуб объявил Луку Банки его преемником. Байези отметил, что на месте Райта мог оказаться любой игрок, и задался вопросом, что этот эпизод говорит о привычках, сложившихся в команде.