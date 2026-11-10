Джейлен Браун узнал о планах «Бостона» обменять его на Адетокунбо во время отпуска — ESPN

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун находился в месячном отпуске, когда узнал о попытках «Бостон Селтикс» обменять его в «Милуоки Бакс» в рамках потенциальной сделки по переходу Янниса Адетокунбо. Об этом сообщил журналист ESPN Крис Рим, раскрывший новые подробности расставания баскетболиста с клубом, за который он выступал на протяжении 10 сезонов.

По информации источника, после того как переговоры «Бостона» и «Милуоки» не привели к заключению сделки, Браун выразил готовность продолжить карьеру в составе «Селтикс». Однако руководство клуба уведомило американца, что намерено обменять его независимо от исхода переговоров по Адетокунбо. При этом сам форвард не обращался к «Бостону» с просьбой о переходе в другую команду. После окончательного решения клуба единственным пожеланием игрока стала возможность повлиять на выбор следующего места продолжения карьеры.

В итоге «Милуоки» обменял Адетокунбо в «Майами Хит», а 1 июля 2026 года «Бостон» договорился о переходе Брауна в «Филадельфию». Взамен «Селтикс» получили Пола Джорджа, два выбора в первом раунде и два выбора во втором раунде будущих драфтов НБА. За время выступлений в «Бостоне» Браун пять раз участвовал в Матче всех звёзд, стал чемпионом НБА в 2024 году и был признан самым ценным игроком финальной серии.