39 очков звезды NCAA позволили ей сравняться по результативности с россиянкой Абросимовой

Американская баскетболистка Сара Стронг, выступающая за команду Connecticut Huskies, установила историческое для Ассоциации студенческого спорта (NCAA) достижение.

В матче c Iowa Hawkeyes Стронг набрала 39 очков, а её выступление вошло в топ-4 самых результативных в истории лиги.

Список самых результативных женщин-игроков NCAA (за один матч)



1. Найкеша Сейлс — 46 очков (21 декабря 1997 года).

2. Майя Мур — 41 (21 декабря 2010 года).

3. Кэти Лу Сэмюэлсон | 40 (6 марта 2017 года).

3. Майя Мур — 40 (17 января 2009 года).

3. Пейдж Бюкерс — 40 (29 марта 2025 года).

4. Сара Стронг — 39 (8 ноября 2026 года).

4. Нафиса Коллиер — 39 (27 февраля 2017 года).

4. Светлана Абросимова — 39 (17 ноября 1998 года).

4. Керри Баском — 39 (16 марта 1991 года).