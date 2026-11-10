Дуэйн Уэйд назвал главное умение Стефена Карри. Это не бросок

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд назвал сильнейшую сторону разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Думаю, его главное умение — выносливость. Стеф не выглядит так, будто когда-либо устаёт. Он постоянно находится в движении. Самое пугающее в игре против Стефена Карри — момент, когда он отдаёт мяч. И это многое говорит о баскетболисте, который настолько опасен с мячом в руках. Но когда Стеф Карри расстаётся с мячом, берегитесь!

Именно это делает «Голден Стэйт» такой сильной командой: Стеф отдаёт мяч, начинает двигаться, а остальные выполняют свою работу. Игроки ставят заслоны, открываются под кольцом. В «Голден Стэйт» не так много изоляционного баскетбола. Там всё строится на движении игроков и мяча, на том, чтобы защита соперника не могла чувствовать себя комфортно.

Забудьте о хоккейных передачах. Одно присутствие Стефа на площадке — уже результативная передача для каждого благодаря его движению и движению мяча», — сказал Уэйд в подкасте для своего YouTube-канала.