Итудис рассказал, что помешало ему продолжить работу в ЦСКА после восьми лет в клубе

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис вернулся к обстоятельствам завершения восьмилетнего периода работы в московском клубе. Греческий специалист возглавлял армейцев с 2014 по 2022 год.

«После «Финала четырёх» в Мадриде я почувствовал уверенность, что в клубе есть люди, которые понимают нашу работу. Конечно, в конце всегда возникает критика из-за результата, но было видно, что у нас многое получается и мы можем двигаться дальше. К счастью, мы хорошо завершили сезон, выиграли чемпионат и начали строить команду на 2016 год. Тогда мы победили «Локомотив-Кубань» в полуфинале Евролиги, а затем выиграли финал у «Фенербахче» после настоящей драмы. Все призраки прошлого остались позади. Я очень рад, что мы оставались вместе восемь лет. К сожалению, СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ) нас разлучила», — сказал Итудис в подкасте X&O's Chat.

Под руководством Итудиса московский клуб дважды выигрывал Евролигу и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. После ухода из ЦСКА греческий тренер возглавил турецкий «Фенербахче». Сейчас является главным тренером «Хапоэля» из Тель-Авива (Израиль).