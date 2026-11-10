Билл Симмонс высказался о несостоявшемся переходе Адетокунбо в «Бостон»

Известный баскетбольный аналитик Билл Симмонс заявил, что в «Бостон Селтикс» приняли верное решение, не став добиваться обмена звезды «Майами Хит» Янниса Адетокунбо в межсезонье-2026.

«Честно говоря, они поступили правильно с Яннисом. Я не думаю, что они хотели его. Я видел его лично в среду. Я говорил о нём с Доком Риверсом в четверг, что запустило двухдневный новостной цикл. Но он уже не тот игрок, каким был пять лет назад. Я думаю, они хотели его, потому что хотели обменять контракт Джейлена Брауна, потому что знали, что больше не хотят платить обоим этим парням.

Я не думаю, что там было что-то более сложное. В итоге они всё равно его обменяли. Так что если вы «Селтикс», у вас есть Пол Джордж, который, кстати, попал бы на Матч звёзд, если бы сезон закончился прямо сейчас. Вы получаете Пола Джорджа и два пика, или вы могли бы получить Янниса и потерять два пика с Джейленом. Я думаю, это отлично обернулось для всех, и Джейлен тоже в хорошей команде», — приводит слова Симмонса Clutch Points.