«Ну всё, это конец». Димитрис Итудис вспомнил разговор с руководством ЦСКА

Греческий тренер Димитрис Итудис вспомнил начало работы в московском ЦСКА, который возглавил летом 2014 года после ухода Этторе Мессины. Уже в первом сезоне специалист привёл армейцев к победе в Единой лиге ВТБ и выходу в «Финал четырёх» Евролиги, где команда уступила «Олимпиакосу» (68:70) в полуфинале.

«Я прекрасно знал, куда прихожу. Мой первый контракт был заключён по схеме «1+1». Причём второй год мог вступить в силу только при двух условиях: если мы попадём в «Финал четырёх» Евролиги и выиграем чемпионат России, то есть Единую лигу ВТБ. И вот мы приехали на «Финал четырёх» в Мадрид в 2015 году, проиграли в полуфинале «Олимпиакосу». Впереди оставался матч за третье место, который никто не хочет играть. Но для ЦСКА было важно стать третьим, а не четвёртым. Затем руководители клуба пригласили меня на ужин, и я подумал: ну всё, это конец», — рассказал Итудис в подкасте X&O's Chat.

Несмотря на неудачу в полуфинале Евролиги, греческий специалист продолжил работу с армейцами. В сезоне-2015/2016 ЦСКА под его руководством завоевал европейский титул, а впоследствии повторил достижение в 2019 году. Всего Итудис провёл в московском клубе восемь сезонов, с 2014 по 2022 год.