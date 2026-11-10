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Бывший главный тренер ЦСКА Итудис заявил о готовности продолжить карьеру в НБА

Бывший главный тренер ЦСКА Итудис заявил о готовности продолжить карьеру в НБА
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Греческий специалист Димитрис Итудис, ранее на протяжении восьми лет возглавлявший московский ЦСКА, допустил возможность продолжения тренерской карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Двукратный победитель Евролиги в качестве главного тренера в настоящий момент работает с тель-авивским «Хапоэлем».

«Меня привлекает всё, в чём есть определённое видение и где я понимаю, что можно сделать что-то полезное для баскетбола. Я готов поехать туда. Будь то НБА, европейский баскетбол или какая-то другая должность, на которой я мог бы помогать развитию игры. Посмотрим, что принесёт будущее. Конечно, НБА — организа