Бывший главный тренер ЦСКА Итудис заявил о готовности продолжить карьеру в НБА

Греческий специалист Димитрис Итудис, ранее на протяжении восьми лет возглавлявший московский ЦСКА, допустил возможность продолжения тренерской карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Двукратный победитель Евролиги в качестве главного тренера в настоящий момент работает с тель-авивским «Хапоэлем».

«Меня привлекает всё, в чём есть определённое видение и где я понимаю, что можно сделать что-то полезное для баскетбола. Я готов поехать туда. Будь то НБА, европейский баскетбол или какая-то другая должность, на которой я мог бы помогать развитию игры. Посмотрим, что принесёт будущее. Конечно, НБА — организа