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«Нам нужно вернуться в нормальное русло». Душко Иванович — о предстоящем матче с «Самарой»

«Нам нужно вернуться в нормальное русло». Душко Иванович — о предстоящем матче с «Самарой»
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Главный тренер «Зенита» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи с «Самарой» в рамках Единой лиги ВТБ. Матч состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 ноября 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю то же, что говорил и перед первой игрой. «Самара» играет хорошо. Они вовремя делятся мячом, а согласно подбору игроков показывают достойную игру.

Но для нас важнее оставаться самими собой. В матче против ЦСКА мы с