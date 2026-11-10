«Нам нужно вернуться в нормальное русло». Душко Иванович — о предстоящем матче с «Самарой»

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи с «Самарой» в рамках Единой лиги ВТБ. Матч состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 ноября 2026, среда. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Думаю то же, что говорил и перед первой игрой. «Самара» играет хорошо. Они вовремя делятся мячом, а согласно подбору игроков показывают достойную игру.

Но для нас важнее оставаться самими собой. В матче против ЦСКА мы с