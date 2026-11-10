«Нам нужно вернуться в нормальное русло». Душко Иванович — о предстоящем матче с «Самарой»
Главный тренер «Зенита» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи с «Самарой» в рамках Единой лиги ВТБ. Матч состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Думаю то же, что говорил и перед первой игрой. «Самара» играет хорошо. Они вовремя делятся мячом, а согласно подбору игроков показывают достойную игру.
Но для нас важнее оставаться самими собой. В матче против ЦСКА мы с