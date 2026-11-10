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«Ожидаем изобилие физической борьбы». Тренер «Автодора» Вергун — о предстоящем матче с МБА

«Ожидаем изобилие физической борьбы». Тренер «Автодора» Вергун — о предстоящем матче с МБА
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Главный тренер саратовского «Автодора» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от предстоящей встречи с МБА в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2026, вторник. 19:00 МСК
МБА
Москва
3-я четверть
69 : 41
Автодор
Саратов
МБА: Савков, Чернышев, Сонько, Хоменко, Пивцайкин, Балашов, Хвостов, Малинин, Платунов, Карпенко, Огарков, Певнев
Автодор: Пранаускис, Холлис, Грин, Платонов, Коско, Халдеев, Фёдоров, Хаффман, Шендеров, Захаров

«Важный матч для обеих команд. Все уже имеют достаточно хорошее представление друг о друге, особенно после первого противостояния. Ожидаем матч с изобилием физической борьбы и контакта. В своём активе мы уже имеем игры с присутствием качества и дисциплины на обеих сторонах площадки, поэтому имеем понимание