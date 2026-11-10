«Ожидаем изобилие физической борьбы». Тренер «Автодора» Вергун — о предстоящем матче с МБА

Главный тренер саратовского «Автодора» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от предстоящей встречи с МБА в рамках Единой лиги ВТБ.

«Важный матч для обеих команд. Все уже имеют достаточно хорошее представление друг о друге, особенно после первого противостояния. Ожидаем матч с изобилием физической борьбы и контакта. В своём активе мы уже имеем игры с присутствием качества и дисциплины на обеих сторонах площадки, поэтому имеем понимание