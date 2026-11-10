Карпенко — о матче с «Автодором»: мы играем дома — это наше преимущество

Защитник МБА Иван Карпенко поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи с саратовским «Автодором» в рамках Единой лиги ВТБ, отметив желание команды взять реванш за прошлое поражение.

«Прошлая игра с «Автодором» оставила неприятный осадок: ведя после первой половины, мы не смогли удержать преимущество. Но это уже в прошлом. Мы сделали выводы, разобрали свои ошибки и готовы двигаться дальше. Мы играем дома — это наше преимущество!

При своих болельщиках мы сделаем всё, чтобы взять реванш. Конечно, и саратовцы приехали сюда с желанием повторить свой успех, так что матч