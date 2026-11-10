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Карпенко — о матче с «Автодором»: мы играем дома — это наше преимущество

Карпенко — о матче с «Автодором»: мы играем дома — это наше преимущество
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Защитник МБА Иван Карпенко поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи с саратовским «Автодором» в рамках Единой лиги ВТБ, отметив желание команды взять реванш за прошлое поражение.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2026, вторник. 19:00 МСК
МБА
Москва
3-я четверть
69 : 41
Автодор
Саратов
МБА: Савков, Чернышев, Сонько, Хоменко, Пивцайкин, Балашов, Хвостов, Малинин, Платунов, Карпенко, Огарков, Певнев
Автодор: Пранаускис, Холлис, Грин, Платонов, Коско, Халдеев, Фёдоров, Хаффман, Шендеров, Захаров

«Прошлая игра с «Автодором» оставила неприятный осадок: ведя после первой половины, мы не смогли удержать преимущество. Но это уже в прошлом. Мы сделали выводы, разобрали свои ошибки и готовы двигаться дальше. Мы играем дома — это наше преимущество!

При своих болельщиках мы сделаем всё, чтобы взять реванш. Конечно, и саратовцы приехали сюда с желанием повторить свой успех, так что матч