Центровой «Зенита» Пойтресс высказался о предстоящем матче с «Самарой» в Единой лиге
Капитан «Зенита» Алекс Пойтресс высказался о предстоящей домашней игре с «Самарой» в рамках Единой лиги ВТБ, отметив силу соперника и важность поддержки трибун. Матч состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Самара» — хорошая команда. У них много ребят, которые играют все лучше и лучше, грамотный тренерский штаб. Каждая игра в рамках Единой лиги ВТБ по-своему интересна, и мы должны быть готовы. Надеемся на мощ