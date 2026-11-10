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Центровой «Зенита» Пойтресс высказался о предстоящем матче с «Самарой» в Единой лиге

Центровой «Зенита» Пойтресс высказался о предстоящем матче с «Самарой» в Единой лиге
Комментарии

Капитан «Зенита» Алекс Пойтресс высказался о предстоящей домашней игре с «Самарой» в рамках Единой лиги ВТБ, отметив силу соперника и важность поддержки трибун. Матч состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 ноября 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самара» — хорошая команда. У них много ребят, которые играют все лучше и лучше, грамотный тренерский штаб. Каждая игра в рамках Единой лиги ВТБ по-своему интересна, и мы должны быть готовы. Надеемся на мощ