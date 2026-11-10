Центровой «Зенита» Пойтресс высказался о предстоящем матче с «Самарой» в Единой лиге

Капитан «Зенита» Алекс Пойтресс высказался о предстоящей домашней игре с «Самарой» в рамках Единой лиги ВТБ, отметив силу соперника и важность поддержки трибун. Матч состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 ноября 2026, среда. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Самара» — хорошая команда. У них много ребят, которые играют все лучше и лучше, грамотный тренерский штаб. Каждая игра в рамках Единой лиги ВТБ по-своему интересна, и мы должны быть готовы. Надеемся на мощ