Дилан Харпер повторил уникальное достижение Майкла Джордана и Мэджика Джонсона в НБА

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Дилан Харпер стал третьим баскетболистом в истории НБА ростом менее 208 см, которому удалось набрать не менее 1000 очков, отдать 300 результативных передач и реализовать свыше 50% бросков с игры за первые 80 матчей карьеры. Ранее подобное достижение покорялось лишь пятикратному чемпиону НБА Мэджику Джонсону и шестикратному чемпиону Майклу Джордану. Об этом сообщила пресс-служба «Сан-Антонио».

Историческую отметку Харпер преодолел в гостевом матче с «Финикс Санз», состоявшемся в ночь на 10 ноября. Защитник набрал 17 очков, сделал пять подборов и отдал четыре результативные передачи за 26 минут, реализовав семь из 10 бросков с игры.