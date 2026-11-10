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Вембаньяма — о своей игре: мне нужно лишь не мешать самому себе

Вембаньяма — о своей игре: мне нужно лишь не мешать самому себе
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Звёздный французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после победы над «Финикс Санз» (122:96) рассказал о главных изменениях в своей игре с момента прихода в НБА. В этом матче баскетболист набрал 40 очков и сделал дабл-дабл за 25 минут на площадке.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2026, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
96 : 122
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер - 32, Малуач - 11, Брукс - 7, Игодаро - 7, Бриджес - 7, Грин - 6, Гиллеспи - 6, Буей - 4, Пит - 4, Данн - 3, Кеннард - 3, Флеминг - 2, Рит - 2, Спенсер - 2
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Харпер - 17, Фокс - 15, Шампани - 11, Барнс - 11, Брайант - 8, Маклафлин - 4, Джонсон - 4, Касл - 4, Рид - 4, Корнет - 2, Джонс-Гарсия - 2

«Я бы сказал, что больше всего улучшилось принятие решений. Когда только приходишь в лигу, ты толком не понимаешь, что делать и чего от тебя ждут. Это происходит с большинством новичков, которые со временем становятся более опытными игроками.

Мне стоит приберегать свои невероятные физические возможности для действительно сложных ситуаций, а не задействовать их в каждом эпизоде. Соперники практически не могут поставить меня в положение, из которого я не смогу найти выход. Поэтому теперь мне нужно лишь не мешать самому себе», – сказал Вембаньяма во время общения с прессой после матча.

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