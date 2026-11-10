Вембаньяма — о своей игре: мне нужно лишь не мешать самому себе

Звёздный французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после победы над «Финикс Санз» (122:96) рассказал о главных изменениях в своей игре с момента прихода в НБА. В этом матче баскетболист набрал 40 очков и сделал дабл-дабл за 25 минут на площадке.

«Я бы сказал, что больше всего улучшилось принятие решений. Когда только приходишь в лигу, ты толком не понимаешь, что делать и чего от тебя ждут. Это происходит с большинством новичков, которые со временем становятся более опытными игроками.

Мне стоит приберегать свои невероятные физические возможности для действительно сложных ситуаций, а не задействовать их в каждом эпизоде. Соперники практически не могут поставить меня в положение, из которого я не смогу найти выход. Поэтому теперь мне нужно лишь не мешать самому себе», – сказал Вембаньяма во время общения с прессой после матча.