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Результаты матчей баскетбольной Единой лиги — 2026/2027 10 ноября

Единая лига: результаты матчей 10 ноября
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Во вторник, 10 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты матчей 10 ноября:

МБА — «Автодор» — 103:73.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является московский клуб ЦСКА.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2026
Следите за повесткой Единой лиги на «Чемпионате»:
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