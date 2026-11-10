Во вторник, 10 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты матчей 10 ноября:

МБА — «Автодор» — 103:73.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является московский клуб ЦСКА.