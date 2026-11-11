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Результаты матчей баскетбольного Еврокубка — 2026/2027 10 ноября

Еврокубок: результаты матчей 10 ноября
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10 ноября состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников баскетбола ждали восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Еврокубка 10 ноября

У-БТ — «Тюрк Телеком» — 81:89.
«Нептунас» — «Шлёнск» — 90:82.
«Балкан» — ПАОК — 56:79.
«Бурк» — «Будучность» — 66:68.
«Росток Сивулвз» — «Цедевита-Олимпия» — 71:88.
«Тренто» — «Тофаш» — 86:96.
«Лондон Лайонс» — «Умана Рейер» — 80:76.
«Манреза» — «Босна Роял» — 86:82.

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.

Календарь Еврокубка сезона-2026/2027
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2026/2027
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