«Лейкерс» договорились о подписании центрового, которого недавно отчислил «Мемфис»

«Лос-Анджелес Лейкерс» договорился о подписании двустороннего контракта с 22-летним американским центровым Карсоном Купером. Об этом сообщил журналист HoopsHype Майкл Скотто. Ранее баскетболист выступал за «Мемфис Гриззлиз», который отчислил его 7 ноября после непродолжительного пребывания в основном составе команды.

Для освобождения места под Купера «Лейкерс» приняли решение расстаться с 23-летним центровым Лоусоном Лаверингом, подписавшим аналогичное соглашение 28 октября. Примечательно, что в сентябре оба игрока уже участвовали в подобной перестановке в «Мемфисе»: тогда «Гриззлиз» отчислили Лаверинга ради заключения двустороннего контракта с Купером. Теперь руководство «Лейкерс» приняло аналогичное решение.

Купер не был выбран на драфте-2026 после четырёх сезонов в университете штата Мичиган. В заключительном студенческом чемпионате центровой провёл 35 матчей, набирая в среднем 11,1 очка, делая 7,1 подбора и один блок-шот при реализации 58,4% бросков с игры.