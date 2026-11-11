«Голден Стэйт» потерял ещё одного защитника из-за травмы на фоне восьми побед подряд

26-летний американский защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Брэндон Уильямс пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности левого бедра. Как сообщает ESPN со ссылкой на журналиста Энтони Слэйтера, медицинское обследование выявило у баскетболиста лёгкое растяжение мышцы.

Повторная оценка состояния игрока состоится через неделю. По информации San Francisco Chronicle, магнитно-резонансная томография не выявила разрыва тканей, поэтому хирургическое вмешательство Уильямсу не потребуется.

Повреждение защитник получил в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Уильямс вышел на площадку в конце первой четверти, реализовал два броска из-под кольца, однако после второго результативного прохода почувствовал дискомфорт и покинул площадку. Американец успел провести в игре всего 99 секунд, набрав четыре очка. «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 138:87.

В нынешнем сезоне Уильямс набирает в среднем 10,4 очка, делает 2,1 подбора и отдаёт 2,3 результативной передачи за 16,1 минуты. Его отсутствие стало очередной кадровой проблемой для «Уорриорз», которые ранее потеряли защитника Уилла Ричарда из-за повреждения связки большого пальца левой руки. При этом «Голден Стэйт» одержал восемь побед подряд после трёх поражений на старте чемпионата.