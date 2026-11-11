Игроки «Филадельфии» устраивают совместные ужины и играют в компьютерные игры

Баскетболисты «Филадельфии Сиксерс» уделяют особое внимание укреплению отношений за пределами площадки в нынешнем сезоне НБА. Как сообщает журналист The Athletic Тони Джонс, игроки регулярно проводят время вместе, устраивают командные ужины, собираются друг у друга дома и играют по сети в NBA 2K и Call of Duty.

Работа над сплочённостью коллектива началась ещё летом и продолжилась во время тренировочного лагеря.

Одной из главных задач «Филадельфии» стало объединение обновлённого состава, в который в межсезонье вошли четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс и чемпион лиги 2024 года Джейлен Браун. Вместе с Тайризом Макси и Джоэлом Эмбиидом они сформировали одну из самых звёздных команд чемпионата.

По информации The Athletic, баскетболисты стремятся лучше узнать друг друга не только на тренировках, но и в повседневной жизни. При этом издание не уточняет, кто именно из звёзд принимает участие в онлайн-играх.

Напомним, «Филадельфия» одержала девять побед в 11 стартовых матчах регулярного чемпионата, повторив лучший старт клуба за последние 25 лет.