Бывший чемпион НБА Тиг сравнил положение Дончича в «Лейкерс» до и после ухода Джеймса

Бывший разыгрывающий клубов НБА Джефф Тиг, ставший чемпионом лиги в составе «Милуоки Бакс» в 2021 году, высказался о совместных выступлениях Луки Дончича и Леброна Джеймса за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Баскетболисты провели вместе полтора сезона, прежде чем минувшим летом Джеймс покинул калифорнийский клуб и присоединился к «Филадельфии Сиксерс».

«Леброн просто сдерживал его. Рядом с Леброном Луке приходилось немного ограничивать свои возможности. Он всё равно играл феноменально, но Леброн есть Леброн, у него по-прежнему особый статус. А эти ребята, которые сейчас рядом с Лукой, будут подстраиваться под него», — заявил Тиг в подкасте Club 520.

В нынешнем регулярном чемпионате Дончич набирает в среднем 39,3 очка, делает 7,8 подбора и отдаёт 7,9 результативной передачи за матч. За первые 10 встреч словенец набрал 393 очка — третий результат в истории НБА для аналогичного отрезка с начала сезона.

В предыдущем чемпионате Дончич в 49 матчах вместе с Джеймсом набирал в среднем 33 очка, а в 15 встречах без него — 35,1. После 12 матчей нынешнего сезона на счету «Лейкерс» 10 побед при двух поражениях.