Стивен Эй Смит усомнился в чемпионских перспективах «Лейкерс» из-за расового состава

Известный американский спортивный обозреватель Стивен Эй Смит затронул тему чемпионских перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» в эфире своего шоу на радиостанции SiriusXM.

В нынешнем сезоне команда выступает без Леброна Джеймса, который минувшим перешёл в «Филадельфию Сиксерс». Среди ведущих баскетболистов калифорнийского клуба — Лука Дончич, Остин Ривз и Уокер Кесслер.

«Я никогда не видел, чтобы команда НБА, у которой три лучших игрока — белые, становилась чемпионом. Такого ещё не происходило, и я вам говорю: не думаю, что это случится в нынешнем году», — заявил Смит.

Минувшим летом Смит уже оказался в центре обсуждения после высказываний о составе «Лейкерс». Тогда американские СМИ опубликовали его комментарии о Дончиче, Ривзе и Кесслере, а позиция телеведущего вызвала критику.

Более того, историческое утверждение о полном отсутствии подобных чемпионских команд требует оговорки. Так, в 1950-х годах «Миннеаполис Лейкерс» завоевал четыре титула НБА с Джорджем Майканом, Джимом Поллардом и Верном Миккельсеном в числе ведущих игроков состава.

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