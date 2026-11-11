«Маккаби» подписал защитника сборной Грузии Камара Болдуина до конца сезона

Израильский баскетбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива официально объявил о подписании контракта с 29-летним американо-грузинским разыгрывающим Камаром Болдуином, ранее выступавшим за мюнхенскую «Баварию».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Немецкий клуб согласился досрочно отпустить баскетболиста по его просьбе и получит от «Маккаби» денежную компенсацию, размер которой не раскрывается.

Переход Болдуина связан с необходимостью заменить датского защитника Иффе Лундберга, выбывшего на продолжительный срок из-за травмы.

В нынешнем сезоне Болдуин провёл пять матчей Евролиги за «Баварию», набирая в среднем 5,6 очка, делая 1,4 подбора и отдавая 1,6 результативной передачи примерно за 13 минут на площадке.

В восьми встречах чемпионата Германии его средние показатели составили 7,0 очка и 2,8 передачи. До перехода в мюнхенский клуб летом 2025 года защитник выступал за испанскую «Басконию». Также Болдуин представляет сборную Грузии.