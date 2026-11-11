«Чикаго» может расстаться с Норманом Пауэллом, подписавшим летом контракт на $ 44 млн

Руководство «Чикаго Буллз» готово рассмотреть предложения по обмену 33-летнего американского защитника Нормана Пауэлла до завершения трансферного периода сезона-2026/2027 НБА. Об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер в эфире Bleacher Report.

По информации журналиста, клуб рассчитывает на интерес к баскетболисту со стороны команд, которым требуется усиление атаки и дополнительная результативность при бросках с дальней дистанции.

Пауэлл присоединился к «Чикаго» минувшим летом, подписав двухлетний контракт на сумму около $ 44,1 млн. Соглашение предусматривает клубную опцию на сезон-2027/2028. При этом действующие правила НБА запрещают обменивать баскетболиста до 15 декабря, поскольку он заключил контракт в межсезонье в качестве свободного агента. Дедлайн обменов в нынешнем чемпионате назначен на 11 февраля 2027 года.

В нынешнем регулярном чемпионате Пауэлл провёл восемь матчей, набирая в среднем 19,3 очка, делая 2,5 подбора и отдавая 1,6 результативной передачи за 28,8 минуты. В прошлом сезоне защитник выступал за «Майами Хит», впервые принял участие в Матче всех звёзд НБА и набирал в среднем 21,7 очка.

После девяти встреч нынешнего чемпионата «Чикаго» имеет одну победу при восьми поражениях.