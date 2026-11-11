«Мой великолепный король». Новичок «Голден Стэйт» Лендеборг высказался о Стефене Карри

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг высказался о своём отношении к четырёхкратному чемпиону НБА Стефену Карри. Новичок калифорнийского клуба обратил внимание зрителей на висевший в его комнате плакат шестикратного чемпиона лиги Майкла Джордана.

«Ребята, видите там величайшего игрока всех времён? Я заменю этот плакат на плакат Стефена Карри, не переживайте. Вот кто для меня настоящий величайший. Мой великолепный король. Мой единственный», — заявил Лендеборг во время прямой трансляции на стриминговой платформе Kick.

Примечательно, что после выбора на драфт-2026 Лендеборг признавался, что раньше недолюбливал Карри, поскольку был большим поклонником Кайри Ирвинга.

«Голден Стэйт» выбрал Якселя под общим 11-м номером, и форвард быстро стал одним из ведущих игроков клуба. В 11 матчах нынешнего регулярного чемпионата он набирает в среднем 21,4 очка и делает 7,2 подбора.