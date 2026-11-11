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Чемпион Еврокубка проиграл после промаха из-под кольца на последних секундах

Чемпион Еврокубка проиграл после промаха из-под кольца на последних секундах
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Американский защитник французского «Бурка» Тайсон Уокер не сумел реализовать бросок из-под кольца на последних секундах матча с черногорской «Будучностью» в 7-м туре регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча, состоявшаяся 10 ноября во Франции, завершилась поражением действующего обладателя трофея со счётом 66:68.

Еврокубок . Группа C. 7-й тур
10 ноября 2026, вторник. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
66 : 68
Будучность
Подгорица, Черногория

Этот результат стал для команды пятым поражением в семи матчах турнира.

За 16 секунд до окончания четвёртой четверти защитник «Будучности» Айверсон Молинар реализовал два штрафны