«Лейкерс», «Голден Стэйт» и ещё три клуба НБА установили уникальное достижение

Пять ведущих команд Западной конференции НБА суммарно одержали 31 победу подряд без единого поражения. Как сообщает официальный сайт лиги, впервые с момента введения современной системы конференций в сезоне-1970/1971 все пять лучших коллективов Запада одновременно имеют победные серии продолжительностью не менее четырёх матчей.

Самая продолжительная серия принадлежит «Сан-Антонио Спёрс», который выиграл девять встреч подряд. Следом располагается «Голден Стэйт Уорриорз» с восемью победами. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл шесть последних матчей, тогда как «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз» одержали по четыре победы подряд. Таким образом, общая продолжительность серий пяти команд достигла 31 встречи.

Примечательно, что «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» начали нынешний регулярный чемпионат с поражений. Техасский клуб уступил в двух первых встречах сезона, а калифорнийский — в трёх. С тех пор ни одна из команд не проигрывала. В последних матчах «Спёрс» разгромили «Финикс Санз» со счётом 122:96, а «Уорриорз» одержали крупнейш