«Торонто» объявил о продлении сроков восстановления чемпиона НБА Кавая Леонарда

35-летний американский форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард пропустит как минимум ещё одну неделю регулярного чемпионата НБА из-за проблем с левым коленом. Об этом сообщила пресс-служба канадского клуба.

Двукратный чемпион НБА продолжает восстановление после лечения, направленного на устранение отёка колена. Новая информация о состоянии баскетболиста будет представлена через неделю.

Леонард не выходил на площадку с 23 октября, когда принял участие в победном матче с «Вашингтон Уизардс» (112:102). Тогда американец набрал 16 очков, сделал девять подборов и три перехвата.

Спустя два дня форвард был исключён из заявки на встречу с «Миннесотой Тимбервулвз» незадолго до её начала. Последующее обследование не выявило острого повреждения колена. 3 ноября «Торонто» сообщил об успешном завершении лечения отёка и начале этапа подготовки к возвращению на площадку.

В нынешнем регулярном чемпионате Леонард провёл всего два матча, набирая в среднем 19,5 очка, делая 7,5 подбора и отдавая 1,5 результативной передачи.